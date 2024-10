GALERII Türi võrkpallurid said esiliigas teise kaotuse

Geimide resultaadid olid vastavalt 18/25 19/25 26/28, mis näitab, et kolmas geim oli väga tasavägine.

See oli Türile esiliiga selle hooaja teine kohtumine, ka esimene mäng lõppes kaotusega. Kuigi liiga põhiturniir on alles alanud, on Türi hetkel eelviimasel, kaheksandal kohal.