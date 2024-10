FOTOD Kirna tulbitalgutel pandi maha kümned tuhanded uued lillesibulad

Sel korral ootas mõis appi kuni 15 inimest ning soovijate nimekiri täitus kiiresti. Mõisa perenaine Tuuli Org rääkis, et kuna nüüd on neil oma aednik Eve Sammal, kellel omakorda kaks abiaednikku, kes jooksvalt ka ise sibulaid istutavad, polegi rohkem abikäsi vaja.

"Talgulistest umbes pooled on need, kes meil juba iga kord käivad, selline omaette fännklubi. Eks see olegi selline teraapiavorm ja kui ilm on nii ilus nagu täna, on lust töötada," rõõmustas perenaine.