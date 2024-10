Ees ootab Avatud kultuuriseltside päev

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liikme Ants Johansoni sõnul annab Avatud kultuuriseltside päev hea võimaluse tutvuda kultuuriseltside tegevuse ja eripäradega. „Kultuuriseltsidel on olnud tähtis roll Eesti riigi sünniloos ja arengus ning omariikluse taastamises, samuti toetub just neile ka tänase ühiskonna vaimsus ja tegusus. Enamasti ei taipa me seda väärtustada, isegi alahindame seda. Seltsid on „maa soolana” ja kohaliku kogukonnaelu keskustena eriti maapiirkondades inimestele suhtluse ning eneseteostuse võimaluseks. Meie sündmuse abil leiavad loodetavasti paljud kaaskodanikud mõne toreda seltsi, mis aitab elu sisukamaks muuta,“ sõnas Ants Johanson.