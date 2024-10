Korvpallipoisid mängisid Türil

Treener Viljar Pennert sõnas, et kesknädalal oli neil Paide ja Türi rühmade ühistreening, kus selgusid võistlusel osalejad. Sel hooajal on meil konkurents võistkonda suurem kui kunagi varem ja see sunnib kõiki poisse igal treeningul veelgi rohkem pingutama.

"Seekord saime kaks head mängu, kus vastased viskasid natuke rohkem punkte, aga me võitsime mitu eriharjutust, mis tähendab, et põhioskused on meil vähemalt samal tasemel. Just kokkumängu ja võistluskogemuse puudus andis rohkem tunda. Seda saame leevendada ühistreeningute ja treeningmängudega. Kokkuvõttes põnevad mängud ja vajalik kogemus."