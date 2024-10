Maarja Brause: maakonnahaigla kui turvaline ja kättesaadav raviasutus

Olen seda meelt, et mitte kumbagi probleemi ei lahenda me maakonnahaiglate tegevuse ja ravimahtude piiramisega. Vastupidi - teenuste tsentraliseerimisega süvendame me ääremaastumist ning tekitame teisesed probleemid ja kulud seoses transpordi ja kasvõi töölt ära olemisega. Teatud spetsiifilisemad uuringud ja protseduurid ning kitsamate erialade spetsialistid on koondunud keskustesse ja see ongi mõistlik. Selles osas on meil täna toimiv süsteem. Maakonnahaiglast veel rohkem teenuseid ära viia ei ole enam võimalik, pigem tuleb luua jätkusuutlik süsteem meedikute pealekasvuks ja kindlus maakonna inimestele, et optimaalne arstiabi, s.h. kindlad erialaspetsialistid, on kodulähedases haiglas kättesaadavad.