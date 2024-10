TÄHELEPANU Praegu linde toites kirjutate alla nende surmaotsusele

Virge Võsujalg ütles, et on vestelnud Paides lindudele talvesööta müüvate kaupluste töötajatega ja selgus, et inimesed ostavad juba praegu hulgaliselt kokku lindudele mõeldud rasvapalle, seemnesegusid ja muud. "Kui seda tehakse talviste varude kogumise eesmärgil, siis hästi. Aga kui juba praegu linnumajadesse ja okstele toitu pannakse, on see lindudele karuteene," hoiatas ta.