Laululapsed käisid preemiareisil

Lastega kaasas olnud solfedžoõpetaja, Jaana kirjeldas käimist nõnda: "Parklast Arvo Pärdi keskuseni viis lühike matkarada, kus oli mõnus jalutades loodust nautida. Keskuses ootas õpilasi giid, kes tutvustas maja ja veidi ka Pärdi loomingut. Kuna Arvo Pärdil on oma komponeerimise tehnika, kuidas noote üles kirjutada, siis tutvusime ühe teose noodipildiga. Plussiks see, et kuna lapsed kõik tegelevad ju muusikaga, siis said nad võrrelda, mis on teose noodikirjas teisiti, kui me harjunud oleme. Maja meeldis lastele väga, sest see oli puhas ja vaikne, keegi ei julgenud isegi kõva häälega rääkida. Vapramad said käia ka vaatetornis, kus avanes kaunis vaade merele. Kui Pärdil tekkis loominguline kriis, siis soovitati tal tegeleda maalimisega, nii hakkasidki nad naisega kaunistama lillepotte. Ja seda tegevust said proovida ka õpilased, taustaks kaunis Arvo Pärdi muusika."