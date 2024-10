Suusatajad alustasid hooaega staadionijooksudega

Sarja peakorraldajad Jaak Teppan ja Tanel Ojaste ütlesid kui ühest suust, et kõige rohkem rõõmustab neid Limpa lastejooksude suur osalejaskond. „Kui eelmisel aastal esimest korda noortesarja raames staadionijooksu tutvustasime, siis oli ikka väike ärevus sees, et kuidas suusatajad selle vastu võtavad,” ütles Teppan. „Selleks aastaks on igasugune mure selle osas kadunud ja on väga hea meel, et nii noored kui treenerid naudivad seda etappi täpselt sama palju kui talvist suusavõistlust,” lisas ta. „Lastejooksust osavõtjate suur arv näitab, et noored tahavad tulla välja ja end liigutada ning meil on väga hea meel, et saame neile pakkuda esmast positiivset emotsiooni sporditegemisest,“ rääkis mees.