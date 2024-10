Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide ansambel Paradoks, mille loomisest möödub tänavu 45 aastat, andis laupäeval oma viimase kontserdi. Et ansambli fännid ega Paide inimesed pole bändi vahepeal unustanud, näitas seegi, et kes tuli piletit ostma viimasel hetkel, sai selle üksnes rõdu viimastesse ridadesse. Taas leidis kinnitust, et hea rokkmuusika on Paide üks olulisimaid märksõnu. Neljatunniseks maratonkontserdiks kujunenud ajalooline muusikasündmus muusika- ja teatrimaja publikut sugugi ei heidutanud.

* 17 noormeest, kes istusid esmaspäeva hommikul Paide muusika- ja teatrimaja parklas bussi, et minna ajateenistusse, said esimese soovituse, et kui nad on Jõhvi jõudnud ja ennast sisse seadnud, siis helistagu kindlasti vanematele ja andku teada, kuidas ajateenistus on alanud. Seda hirmu, et lähedased võõraks jäävad, samuti ei ole, sest esimene külastusaeg on juba pühapäeval ja koju pääseb isadepäevaks – seega nelja nädala pärast.