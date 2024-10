Kuigi praegu on suur hoidiste tegemise hooaeg ning klaaspurgid on paljudel kodukokkadel eriti hinnas, leidub ka selliseid inimesi, kes purkidest, loodusest ega seadusest suurt ei pea ning arvavad, et tasuta klaaskonteineri asemel on neid lihtsam metsa alla ladustada.