OOTAMATU OTSUS Paide teatri uuslavastus jääb ära

"Minu jaoks on see väga suur üllatus, et „Eesti kära“ jääb ära. Lavastusmeeskond on teinud oma tööd suure pühendumisega, eriti tõstaksin esile kogukonnaliikmeid. Proove külastades nägin, et nad on valmis julgelt tõstatama teemasid, mis on nende südamel ja rääkima sellest ka laval. Mul olid lavastusele kõrged ootused. Mul on tõesti väga kahju, et lõpptulemus ei jõua publikuni," kommenteeris ta.