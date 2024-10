Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Türilased Kaia ja Tarmo Kaugeranna annavad sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nende elus on alanud uus ajajärk. Nad ostsid Säreveres Prandi jõe paisutatud ala kaldal aastakümneid tühjalt seisnud ajaloolise viljakuivati hoone ning kavatsevad jõudumööda ehitada selle hea toidu ja kultuuri kokkusaamispaigaks.

* Teisipäeval avas Türi kultuurikeskuses uksed uus toidukoht – Krooni kohvik. Selle pidaja Merike Kallas on toonud ruumidesse erksaid värve ja pakub taskukohast lõunat. Kallas tegutseb kohvikus koos muusikust elukaaslase Urmas Aruojaga. Lisaks heale toidule, mis valmib kokk Sven Azojani käe all, plaanivad nad hakata korraldama ka tantsuõhtuid.

* Esmaspäeval oli Türi kultuurikeskuses valla lusikapidu. Türi vallavalitsuse avalike suhete juht Merle Rüütel andis teada, et vallavanem Sulo Särkinen oli vastuvõtule kutsunud 82 valla noorimat kodanikku: 31 tüdrukut ja 51 poissi, kes on sündinud eelmise aasta septembri lõpust tänavu augusti lõpuni.

* Eesti metsloomühingu juhatuse liige Virge Võsujalg on inimeste massilisest lindude toitmisest praegusel soojal sügisel väga häiritud. See on tema sõnul täiesti lubamatu, sest toidetud linnud ei lähe rändele ning võivad lume ja külmade saabudes hukkuda.