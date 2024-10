Vana hoone puges ettevõtlikule perele hinge

Ajaloost pakatav viljakuivati tervitas uusi omanikke Kaia ja Tarmo Kaugerannat maitsvate sügisõuntega. Kuigi võiks arvata, et aastaid hoolitsuseta seisnud metsik puu peaks kasvatama hapusid visse, on puu sel sügisel suurtest mahlastest ubinatest pungil, pannes vastsed majaomanikud heldima ja veelgi rohkem tundma, et nad on selles paigas oodatud.