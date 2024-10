Üks taaskasutuskauplus vahetus teise vastu

„Sinu kodus või kontoris on kindlasti veel puhtaid, terveid ja kasutuskõlblikke asju, mille jaoks ruumi ei ole või mida enam ei vajata. Et sellised asjad ei satuks prügimäele, vaid leiaksid tee uue omanikuni, too need Türi taaskasutusse,” annavad poepidajad teada. Taaskasutuskaupluse eesmärgiks on seega kasutatud, ent veel kõlbulikele esemetele uue omanike leidmine, pakkudes esemeid müügiks taskukohase hinna eest. Kauplus võtab vastu kõik majapidamises ülejäänud korralikud esemed nagu riided, mööbel, nõud, mänguasjad, raamatud, jalanõud, aksessuaarid, hobivahendid, muusika/filmid, toataimed, tehnika, nipsasjakesed jms.