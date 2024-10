Järvamaa haigla peaarst: sünnituste arv on drastiliselt langemas

Mand avaldas, et kui eelmisel aastal sündis Järvamaa haiglas 218 last, siis tänavune prognoos näitab olulist vähenemist. "Selle aasta esimese üheksa kuuga on meil sündinud 114 last, aasta lõpuks jääb koguarv tõenäoliselt 150-160 sünni lähedale. See on kurb, aga see on tänane reaalsus," ütles ta.