Vao kirbuturg avab end taas suureks šoppamiseks

Vao kirbuturu üks eestvedajaid Katre Kasemaa ütles, et kaupa on toonud seekord müüki 45 müüjat. Kirjapanek läks lukku juba 13. oktoobril. "Selle nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kogusime asju ja sättisime need kenasti stangedele, riiulitesse ja laudadele," sõnas ta.