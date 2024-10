Põllumehed investeerisid Mäosse 14 miljonit eurot

Täna avas põllu­meeste ühistu Kevili Mäos viljaterminali, mis mahutab 50 000 tonni tera- ja kaunvilja. Käsil on ka teine järk, mille valmides suureneb ladustusvõimsus tuleval aastal 75 000 tonnini. Seega on viljaterminal nii suur, et mahutab iga Järvamaa elaniku tarvis ligi kaks tonni teravilja ja edaspidi veel rohkemgi.