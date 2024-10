Paide gümnaasiumi XII klassi õpilane Rait Kohk võttis eelmisel nädalal julguse kokku ja astus koolipere ette looga oma elu suurimast võitlusest. Ta rääkis, kuidas on kahel korral saanud karmi diagnoosi lümfikasvajast, kuid on haigusele arstide abiga vastu astunud ja sellest võitu saanud. Oma lugu rääkis ta soovist panna noored elu väärtustama ja sotsiaalseid suhteid hoidma, sest inimesed sinu ümber on need, kes annavad jõudu kõik halb üle elada.

Rait Kohk (19) ütles, et tahtis oma loo ära rääkida juba eelmisel kooliaastal, kui ta pärast pikki haiglavintsutusi jälle kooli tuli. Ta jõudis selleni õppenõustaja Heidi Antonsiga nõu pidades. «Koolis on üle 200 õpilase. Mõtlesin, et ma ei viitsi igaühele eraldi selgitada, miks ma käin koolis mütsiga ja kus ma suurema osa kooliaastast olin,» põhjendas ta. «Pealegi oli läbielatu pannud mind elu ja ümbritsevaid inimesi teistmoodi nägema ning tahtsin selle välja öelda.»

Kooliaasta lõpp ja eksamid tulid aga eelmisel õppeaastal nii kiiresti peale, et loenguks ei leidunud sobilikku aega. Nüüd, vaimse tervise kuul, arvas kooli korraldusjuht Margit Udam, et oleks õige aeg mõte teoks teha. Julguse selleks sammuks andis Raidile teadmine, et tal on koolis palju häid sõpru ja toetajaid, kellele on lihtsam rääkida. «Samas on koolis piisavalt palju õpilasi, kes on mujalt tulnud ja mind nii hästi ei tea ega tunne. Usun, et ehk oli kõigil midagi minu loost õppida,» lausus ta.