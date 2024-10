Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi endine õpetaja Selve Reispass oli üks tänavusi kandidaate Järvamaa aasta õppija tiitlile. Kandidaate väärikale preemiale oli seekord iseäranis palju, sest täiskasvanuid, kes on uuesti kooli läinud või täiendavad oma teadmisi pidevalt, on palju ja tore, kui seda märgatakse. Ka Selve Reispass on innukas õppur ja kahtlemata kandidatuuri väärt. Eriliseks teeb teda aga see, et tema vanus hakkab lähenema sajale: novembri lõpus täitub tal 96. eluaasta. Kui ei teaks, ei oskaks säärast kõrget iga proua Selvele kuskilt otsast pakkuda.

* Reedel avas põllu­meeste ühistu Kevili Mäos viljaterminali, mis mahutab 50 000 tonni tera- ja kaunvilja. Käsil on ka teine järk, mille valmides suureneb ladustusvõimsus tuleval aastal 75 000 tonnini. Seega on viljaterminal nii suur, et mahutab iga Järvamaa elaniku tarvis ligi kaks tonni teravilja ja edaspidi veel rohkemgi.

* Kuigi oktoober on soojakraadide poolest üsnagi lahke olnud, on mõni öö ka krõbedamaid kraade näidanud ning puud-põõsad hakanud selle tõttu lehti maha puistama. Aiaomanikele tähendab see leheriisumise algust ja kogutud lehtede krundilt minema viimist. Kui eelmistel aastatel on lehed veetud ära kõigilt Türi linna kinnistutelt, mille omanikud on selleks soovi avaldanud, siis eelmisel aastal see kord muutus. Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti Tiina Kivila­ sõnul omavalitsus tänavu lehekottide vedu ei korralda.