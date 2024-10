Teatri uuslavastus põhjustab kära juba enne esietendust

Järgmisel päeval saatis Paide muusika- ja teatrimaja (PAMT) välja pressiteate, milles direktor Jaanus Kukk lavastuse ärajäämist põhjendas. ««Eesti kära» väljatoomine on teatri praeguses finantsolukorras liialt riskantne. Ka publiku huvi on olnud lavastuse vastu leige ja nappide rahaliste ressursside juures pidasin otstarbekaks lavastusega seotud tegevused peatada,» ütleb Kukk ametlikus teates.

Kui seni suudetigi lavastuse ümber suhteliselt tagasihoidlikku «kära» tekitada, siis see, mis ootamatu uudise ilmsiks tulekul sotsiaalmeedias järgnes, oli päris korralik emotsioonide tulv. Näiteks endine linnapea Eimar Veldre võttis teravalt sõna ja käis välja teooria, et otsuse taga on linnavõimu soovimatus teatrit pidada ja lammutab teatrit nüüd tükk tüki haaval.