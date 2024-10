Järvamaa praktilised koolitused ja õppereis aitavad läbi kestlikkuse suurendada ärivõimalusi

24. oktoobril toimub veebiseminar „IT-lahendus kiiresti, odavalt ja hästi – kas võimalik kergprogrammeerimisega?“, kus arutatakse, kuidas digitaliseerida ning automatiseerida oma äri lihtsa programmeerimise abil. Seminar keskendub praktilistele IT-lahendustele, mis aitavad ettevõtetel optimeerida oma tegevust ning leida kiireid ja soodsaid lahendusi äritegevuse tõhustamiseks. Sihtasutus Järvamaa ettevõtluskonsultant Sille Pudel selgitab veebiseminari vajadust: “Mikro- ja väikeettevõtetes on tihti olukord, kus tehnilist ja andmete sisestamisega seotud töid tehakse käsitsi ja see on üpris ajamahukas. Kui need tegevuse saaks automatiseerida, siis saab inimeste tööd lihtsustada ja aega kokku hoida. Lihtsamate tegevuste automatiseerimist IT-tehnoloogia abil nimetatakse kergprogrammeerimiseks.”

Oktoobrikuine programm kulmineerub 30.10 praktilise koolitusega „Kuidas suurendada ettevõtte ärivõimalusi kestlikkuse ja ringmajanduse abil“, mida viib läbi Kadi Kenk. Koolitus keskendub ringmajanduse põhimõtetele ja praktilistele lahendustele, kuidas ettevõtjad saavad oma ärimudelit kohandada kestlikkuse suunal. Osalejatel on võimalus kaardistada oma ettevõtte võimalused, tuvastada uusi ärivõimalusi ja saada teadmisi, kuidas juhtida rohesuunalisi muutusi. Sille Pudel selgitab, kuidas kestlikkus aitab ettevõtjat: “Ettevõtte tulude maksimeerimiseks on oluline mõista, millised on ettevõtte kulud, millised on ettevõttes toimivad protsessid ja tuleb üles leida need kohad ettevõtte tegevuses, kus tekivad kaod ja sellest tulenev ressursi raiskamine. Ettevõtte tegevust analüüsides on võimalik leida üles protsesside ajakulu, materjalikulu, energiakulu – see kõik on ettevõttele rahas mõõdetav. Kui leida need kaod üles, siis võib öelda, et otseselt leitakse üles ettevõtte raha."