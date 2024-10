Korvpallimeeskonnal jäi taas veidi õnnest puudu

See on juba mitmes mäng, kus Paide meeskonnal tuleb vastu võtta napp mõnepunktiline kaotus ehkki mõned hetked varem on olnud lootust mäng enda kasuks pöörata. Paraku on aga pall ümmargune nagu tavatsetakse öelda ning võidab see, kes suudab oma oskused lõpus paremini realiseerida. Mängupildilt on esiliiga meeskonnad tegelikult vägagi võrdsed.