Kurikuulsa Paide ööklubi viimane pidu: kahju on, see oli nagu teine kodu

Õbluke naine teatas naeratades, et isegi turvamehena on ta külastajate austuse välja teeninud ja tema sõna maksab. Kui külastajad sellest aru ei saa, et blondi naise korraldus on viivitamatult täitmiseks, siis langes kohe karistus. See oli klubikeeld. Ja seda püsikliendid kartsid.