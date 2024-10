Esimene beebivankrite konverents toimus Käru muuseumis

Türi vallavanem Sulo Särkinen tõdes konverentsil osaledes, et kultuuripärand ja innovatsioon on omavahel tihedalt seotud – tänased leiutised muutuvad homseteks päranditeks. Käru muuseum on suurepärane näide sellest, kuidas vana ja uus saavad kokku, et rikastada meie ajalugu ja kogukonda.