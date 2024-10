Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa haigla peaarst ja juhatuse liige Külvar Mand andis neljapäeval Paide linnavolinikele ülevaate haigla praegusest seisust ja tulevikuväljavaadetest. Põhisõnum linna esindusorganile oli, et haigla kõik senised teenused esialgu säilivad, kuigi näiteks sünnituste arv on oluliselt vähenemas. Mand täpsustas, et kui eelmisel aastal sündis Järvamaa haiglas 218 last, siis tänavune prognoos näitab olulist vähenemist. «Selle aasta esimese üheksa kuuga on sündinud 114 last, aasta lõpuks jääb koguarv tõenäoliselt 150-160 sünni lähedale,» ütles ta.