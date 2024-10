Kirikusse kerkisid tellingud

„Käärkamber on kirikus sama väärikas koht, kui suur kirikuruum,“ ütleb õpetaja Andres Tšumakov. „Ka siin ruumis asub altar ning see on koht, kus saab rääkida neljasilmajutud, pidada töökoosolekuid, võtta vastu väärikaid külalisi ning seetõttu peab see ruum olema korras, puhas ja esinduslik,“ selgitab õpetaja.