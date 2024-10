Tuttav mees on Paide Linnameeskonna juures tagasi

Ühtlasi on Tiitsi uue ametiala kõrvalfookuses klubi välissuhete arendamine nii Paide sõpruslinnade kui Linnameeskonna partnerklubidega.

Linnameeskonna tegevjuhi Jaanus Pruuli sõnul on Paide Linnameeskonnale terendamas klubi ajaloo murrangulisim aasta. "Detsembris avatav sisehall loob meie noortesüsteemile ja akadeemiale ideaalsed treeningtingimused ning võimaldab esindusmeeskonnal igapäevaselt Paides treenida," kõneles ta. "Kevadel valmiv teenindushoone koos klubiruumidega seob kõik selle ühtseks tervikuks ja nii saame Paidesse kolida ka klubi kontoripoole ja valdkondade juhtide igapäevatöö, aga ka tuua meie kollektiivi veelgi juurde selge visiooniga ja pühendunud inimesi, et püsida valitud arenguteel ja liikuda seda mööda eesmärkide poole. Käimasolev ja tehtud töö loob eeldused päris klubitunde tekkimiseks, millest oleme selgelt puudust tundnud Linnameeskonna algusaastatest saadik."

Paide jalgpallitaristu arendamisse suunatud jõupingutused ja investeeringud toovad klubile täiesti uusi võimalusi sisenemaks jõuliselt turniiride, koolituste ja ürituste korraldamise turule. "Seetõttu on mul väga hea meel, et selle vastutusrikka rolli võtab enda kanda hea sõber ja võitluskaaslane," lisas Pruuli. "Marekit saab tema jalgpallis töötatud aja põhjal iseloomustada kolme sõnaga: mees kui orkester, kelle töövaldkonnad on varieerunud kujundusest kommunikeerimiseni ning korraldamisest koristamiseni. Ma soovin uues ametis näha jõulist dirigeerimist ja harmoonilise orkestri loomist kogukondlikus helistikus. Tere tulemast tagasi!"