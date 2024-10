Noorte teadussaatesse „Rakett Juunior“ kandideeris mitu Järvamaa kooli

Saatesse pääsemiseks pidid koolid kokku panema oma meeskonna ning tegema video sellest, kuidas ajada pudelisse muna. „Saame kinnitada, et pudelisse aeti kõvasti üle 147 muna ning seda väga loovatel viisidel. Kõikidest meile saadetud videotest paistis välja õpetajate suur panus ning mina sooviksingi eelkõige tänada kõiki juhendajaid, kes lapsi innustasid ning koolide meeskonnad kokku panid,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. „Kõik maakonnad on kenasti pardal, nagu me juba saateformaati välja mõeldes eesmärgiks võtsime, ning koolide omavaheline mõõduvõtt võib alata!“