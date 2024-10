Eesti läheb üle talveajale

Eestis on vööndi- ja suveajale üleminek korraldatud vastavalt Euroopa Liidu direktiivile. Selle kohaselt on kaks korda aastas toimuv kollektiivne kellaosutite nihutamine mõeldud selleks, et kasutada päevavalgust tõhusamalt. Seega läheb pühapäevast alates mõnda aega küll hommikuti varem valgemaks, ent õhtul läheb varem pimedaks.