Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Vaimse tervise kuuks kuulutatud oktoobris on paslik uurida, mis on saanud augustis tegutsema hakanud Paide vaimse tervise kohvikust, kes on selle eestvedajad ja milliseid inimesi nad endaga kohtuma ootavad. Paide vaimse tervise kohviku koordinaator Terje Helbma selgitas, et tema jõudis vaimse tervise teemadeni kogemusnõustajaks õppides. «Mulle tundus, et Peaasi.ee vaimse tervise kohvik on sedavõrd väärt algatus, et see võiks ka Paides olla,» selgitas ta. «Nii võtsingi ühendust vaimse tervise kohvikute koordinaator Eva Koženevskiga ja rääkisin Paidesse laienemise mõttest.»