Tippkokad viivad kokakunsti Eesti õpilasteni

Tundides tutvustatakse Eesti toidu lugu ning valmistatakse vähemalt kaks rooga, mille retseptid on koostanud tippkokad. „Meie eesmärk on tuua noori kööki, inspireerida neid peakokkade eeskujul ning kasvatada laste huvi toiduvalmistamise vastu. Õpilased saavad praktilise kogemuse, mis aitab neil mõista, kust nende toit tuleb ja kuidas seda ise valmistada,“ sõnas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toidu müügiedendamise valdkonna juht Kerli Nõges.

Projekti üks eestvedajatest, Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik rõhutas kohaliku toidu olulisust: „Eesti toidul on oma lugu ja väärtus. Selle projekti kaudu näitame noortele, et ka lihtsatest ja kodustest koostisosadest on võimalik valmistada maitsvaid roogi. Loodan, et see innustab neid ka edaspidi rohkem oma toidulaua üle mõtlema ja ise süüa valmistama."