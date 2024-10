Eestis valmivad esimesed kliimakindlad teed

Uute lähteandmetega arvestatakse juba ka teede projekteerimisel ja rekonstrueerimisel, et tagada ohutu liiklemine ekstreemsetes ilmatingimustes. Kliimakindlate lahenduste loomise ja juurutamise eest vastutab transpordiamet.

Käesoleval aastal valminud Via Baltica Pärnu-Uulu 2+2 ja Tartu maantee Neanurme-Pikknurme 2+1 teedel on transpordiamet kliimamuutuse mõjudega juba arvestanud. Järgmisteks kliimakindla ehituse objektideks saavad Via Baltica Sauga-Pärn, Libatse-Nurme 2+2 teed, Are-Nurme teelõik ning Paldiski maantee Harku eritasandiline ristmik.