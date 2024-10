Protestiaktsioon seiskab töö söögikohtades ja hotellides

Protestiaktsioon “Jätku leiba!” keskendub EHRL-i selgitusel inimeste heaolule ning juhib tähelepanu sellele, et elujärge tuleb hoida väärikal tasemel. "Soovime “Jätku leiba!” ennekõike meie inimestele. Meil peaks olema alati leib laual, ilma et me peaks selle üle muret tundma. Ka tänapäeva tavaelu juurde kuuluvad isiklikud või lähedastega koos ajaveetmise võimalused, nagu väljas söömine ja kodumaal puhkamine, ei tohiks muutuda kättesaamatuks luksuseks," edastab liit.