Mis saab Paides? Järvamaa kõrval suunatakse tulevased ajateenijad koduhaigla asemel tervisekontrolliks pealinna

Terviseseisundi hindamise lõpetamine Raplas on seotud teenuse optimeerimise ja paindlikuma ajapakkumise võimaldamisega. Kuna kutsealused saavad terviseseisundi hindamise asukohta ja aega ise valida, eelistatakse üksjagu rohkem töö, kooli või reaalse elukoha tõttu Tallinna hindamisi, mis toimuvad tihemini. Raplas toimub sellel aastal kümme terviseseisundi hindamist, kuid Tallinnasse on neid järgmiseks aastaks kavandatud 138.

Kaitseressursside Ameti peadirektori Anu Rannaveski ütles, et teenuse osutamise lõpetamine on praktiline otsus. „Hea ja võrdlemisi odav ühistranspordi ühendus Tallinna ja Rapla vahel võimaldab kutsealusel olemasolevate valikute piires leida omale sobivaim toimumisaeg ja -koht terviseseisundi hindamiseks. Näiteks kui kutsealune elab Kivi-Vigalas, on talle lähim tõmbekeskus hoopis Pärnu, kus saab samuti hindamist läbida,“ ütles Rannaveski. Hindamisel viibimisega seotud toidu- ja sõidukulud kaetakse kuni 15-eurose hüvitisega, mida saab iga terviseseisundi hindamisel käinud kutsealune. Ühtlasi arvestatakse kaugemalt tulevate kutsealuste puhul ühistranspordi saabumisaegadega.