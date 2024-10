PILDID JA VIDEO Paides avati äärelinna miljonikompleks

Siseminister Lauri Läänemets rõhutas, et töötingimustel – sealhulgas ka treenimis- ja puhkamisvõimalustel on oluline roll päästjate vaimse ja füüsilise vormi ning heaolu tagamisel. “Päästjate raske, vastutusrikas ning tihti ka tervisele ohtlik töö eeldab parimat tehnikat ja varustust. Kuid seda varustust ja tehnikat kasutab päeva lõpuks ikkagi inimene, kes peab olema hea väljaõppega, hoitud, puhanud ning vaimselt ja füüsiliselt heas vormis. Seega peame komandodes tagama päästjatele tingimused nii ettevalmistuseks, operatiivseks tööks, aga ka taastumiseks. Paide komando päästjatel on kandev roll terve Järvamaa turvatunde tagamisel, mistõttu on mul järvakana eriti hea meel, et mu kodumaakonna päästjatel on lõpuks väärilised töötingimused,” ütles siseminister Läänemets.