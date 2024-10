Vallavalitsuse liikmed külastasid lasteaeda

„Minu suurim õnn ja rõõm on tegelikult inimesed minu ümber – lasteaia personal, lapsevanemad ja lapsed," sõnas Hantson, rõhutades kogukonna tugevat koostööd ja üksteisest hoolimist, mis loob lastele parima arengukeskkonna.

„Väätsa lasteaed on eriline just oma unikaalse keskkonna tõttu – meil on oma aed, kus lapsed saavad ise köögivilju kasvatada, uhke kasvuhoone ja suur õunapuuaed," jagas direktor Ulvi Hantson. „Lisaks saavad lapsed meie lasteaia koka juhendamisel ise süüa teha, mis annab neile praktilisi oskusi ja rõõmu toiduvalmistamisest."