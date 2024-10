Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Raplas tegutsev Hoog Mobility OÜ laienes eelmisel suvel Järvamaale ja hakkas siin elektritõukerattateenust osutama, võtsid järvalased need rõõmuga vastu ning teed ja tänavad täitusid nii Türil kui Paides kollaste ratastega hooglejaist. Tänavu kevadel muutus linnapilt veel kirjumaks, kui liiklusse ilmusid juba teistest Eesti linnadest, aga ka maailma suurlinnadest tuntud rohelist värvi Bolti tõukerattad. Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon ütles, et lõppev hooaeg on Järvamaal kulgenud ootuspäraselt.

* Politsei- ja piirivalveamet on koos päästeameti, kaitse­politseiameti, prokuratuuri ja häire­keskusega terve oktoobri kutsunud inimesi üles vabatahtlikult ja karistust kartmata loovutama kodudes olevaid ebaseaduslikke relvi, laskemoona ja lõhkematerjali. Eesmärk on vähendada inimeste kodudes leiduvate keelatud ja ohtlike esemete hulka ning suurendada sellega ühiskonna turvalisust.

* Paide automüügiturg on viimastel aastatel püsinud sama, kuid tänavu on autoturgu mõjutanud mitu olulist asjaolu, sealhulgas peatselt kehtima hakkav automaks. Amserv Paide juhi Olev Põldme sõnul on turg olnud ootuspäraselt ettearvamatu. «Peatselt jõustuv automaks on pannud inimesed ootama, kaaluma ja järele mõtlema, kas vahetada oma sõiduk uue või kasutatud auto vastu,» selgitas ta. «Pikk arutelu automaksu sisu ja suuruse üle on olnud selle suurim mõjur.»