PILDID Kükita kohvikust jäi alles vaid auk

AS Olerex tegevjuht Piret Miller selgitas, et endisele Kükita kohviku territooriumile plaanivad nad ehitada Olerexi teenindusjaama, mis on kavandatud ennekõike teenindama elektrisõidukeid. „Kavatseme luua mugavad tingimused elektrisõidukite laadimise ajal puhkamiseks ja keha kinnitamiseks,” avaldas ta. „Kuna fookus on elektri laadimise võimekusel, siis kohvikulegi selle järgi juba nimi valitud - Tallinn-Tartu maanteel hakkab meie kliente teenindama Olerexi Särtsu kohvik.”