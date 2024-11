Suur suusasari loodab kokku tuua 12 000 suusasõpra

Eesti Olümpiakomitee uueks presidendiks valitud endine riigipea Kersti Kaljulaid märgib, et suusatamine on hea kogukonna sport, millest saavad kõik osa võtta. “Sportlikku vaimu toetab suusatamine juba seetõttu, et suusatamine on see ala, mida valdav enamus on lapsena teinud ning sellega pole ehk nii palju traumaatilist kogemust. Lisaks mahutavad suusarajad päris palju rahvast ära võrreldes tenniseplatsiga, “ lausub Kaljulaid.

Sari ootab osalema ka rohkem naisi, pakkudes ühe Estoloppeti maratoni raames ka eraldi Naistemaratoni. Varasemalt Estoloppeti maratonidel osalenud Kaljulaid toob välja, et naised peaksid rohkem osalema suusaüritustes, kui nad tunnevad selle vastu isiklikku huvi ja soovi. “Naised võiksid seepärast suusaüritustest rohkem osa võtta, et nad tahavad. Mõnikord naised pelgavad suusatama tulla, sest nad ei tunne varustust ja vajavad julgustust, näiteks suuskade hooldusel, määrimisel või ka muud tehnilist tuge. Naised tunnevad, et vajavad seda tuge rohkem kui mehed. Muidugi ma ei taha väita, et ainult naistel on need mured, olen näinud mehi, kellel on ka keeruline. On ka naisi, kes saavad väga hästi hakkama, aga lihtsalt suurem osa ei saa,” sõnab Kaljulaid.