Paljude inimeste Järvamaa lemmikjärvele kaalutakse kalapääsu rajamist

RMK looduskaitseosakonna vee-elustiku ekspert Sander Sandberg ütles, et Pärnu jõele rajatud ja Paide linnale kuuluva Tarbja paisjärve puhul on omavalitsusel kohustus tagada Tarbja paisul ja paisjärvel rändekaladele liikumistingimused. „Kuna tegu on kogukonna jaoks olulise puhkealaga, on vald otsustanud säilitada paisjärve ning analüüsida võimalust rajada siirdekaladele paisust möödasaamiseks kalapääs.”

Sandberg selgitas, et tehiskalapääsud nagu kalatrepid, kamberkalapääsud ega -liftid pole Eestis osutunud tõhusateks, kuid Tarbja järve puhul on võimalik kaaluda looduslähedase kalapääsu ehk möödaviik-kalapääsu rajamist, sest paisjärve paremkaldal on selleks sobilikud tingimused juba olemas. „Väga lihtsustatult öeldes tähendab see, et kalad saavad järve kõrvale rajatud oja kaudu paisust mööda,” selgitas ta.