Vargamäelased tõid klubi esikohale

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin ütles, et nende klubist osales võistlustel üheksa noort, neli neidu ja viis noormeest. „Olime ainus klubi, kes suutis täisvõistkonnad välja panna,” avaldas ta. „Neidude arvestuses oli vaja kolme arvesse minevat tõstjat ja noormeeste arvestuses viis. Saime hakkama, sest algraskustega pidid noored täitma noorte esimese spordijärgu! See tekitas peavalu treenerile, sest neli last pidid alustama oma maksimaalsest tulemustest ja Rebeca Park isegi enamast kui oma senine parim tulemus.”

Uppin lisas, et kahjuks temal jäidki algraskused tõstmata. „Arvesse minevaid neide jäi meil siis veel kolm, kes klubile punkte tooks. Treenerina teadsin, et kahekesi SK Edu kahe neiu vastu me ei saa, kui veel keegi saab nulli, siis esikoht läinud,” nentis treener.