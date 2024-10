Protestiaktsioonis “Jätku leiba!” seiskub töö Järvamaa söögikohtades ja hotellides

Külalislahkuse sektori protestiaktsioonid toimuvad üheaegselt kõigis kolmes Balti riigis. Läti ja Leedu ei ole ette võtnud üldiseid maksutõuse, ka majutuse käibemaks püsib seal muutumatuna (Lätis 12%, Leedus 9%), küll aga on neiski riikides toitlustusteenus sarnaselt Eestiga kõrgemalt maksustatud kui mujal Euroopas ja seoses tooraine ning tööjõukulude tõusuga, on nemadki mures oma teenuste konkurentsivõime säilitamise pärast. Läti ja Leedu ettevõtjad korraldavad lisaks tööseisakule ka protesti valitsushoonete ees. On oluline märkida, et Eestis ei ole külalislahkuse sektor varasemalt protestiaktsioone korraldanud – see on esimene kord kui näidatakse ühiselt meelsust riigis toimuva vastu.