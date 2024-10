Roolijoodikud, kihutajad, lubedeta juhid ja mittekorras autod Politseinikud avastasid kontrollreidil Kesk-Eesti liiklusest hulga rikkumisi

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrullitalituse rakendusekspert Margus Kaldma sõnul näitavad reidi tulemused, et endiselt on inimesi, kelle vastutustundetu käitumine ja hoolimatu suhtumine seavad liikluses ohtu nii tema enda kui ka kaasliiklejad. „Alkoholi tarvitanuna rooli minek on selgelt lubamatu käitumine. Piirkiiruse ületamine suurendab tõenäosust, et ootamatu olukorra tekkimisel ei suuda või ei oska juht sellele aegsasti reageerida ning tagajärjeks võib olla õnnetus, mis paneb ohtu nii tema kui teiste liikluses osalejate elu ja tervise,“ ütles ta.