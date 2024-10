Kampaania üritab leida järelkasvu kooridesse ja tantsurühmadesse

Kampaaniaga „Koorijuht on elukutse / Tantsujuht on elukutse“ soovitakse erinevatel poliitilistel tasanditel juhte kutsuda kaasa mõtlema, mida saaks ühiselt teha selleks, et elukutsed püsima jääks. Praegu on Eestis pea 60 000 koorilaulu ja rahvatantsu harrastajat, kuid juba kümmekonna aasta pärast terendab eestvedajate puudus.