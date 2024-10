PILDID Rahvajooksu aktiivsemad lapsed ja noored said tõelise üllatuse osaliseks

Sarnaselt eelmise aastaga selgitati ka seekordsel rahvajooksul Järva ja Türi valla ning Paide linna aktiivsemad. Tegemist on haridusasutustega, kes tulid rahvajooksu nädalavahetusel ühtse tiimina välja ning nautisid sportlikku pühapäeva nii Paides kui ka Türil.

Tublimateks koolideks osutusid Põhja-Järva kool Järva vallast, Laupa põhikool Türi vallast ja Paide Hammerbecki põhikool Paide linnast. Aktiivsemad klassid olid Paide Hammerbecki põhikooli II C ja V C klass, Põhja-Järva kooli V klass ja Türi põhikooli I A, II B, III väikeklass, IV B, V C, VI B klass ning Laupa põhikooli V, VII ja VIII klass.