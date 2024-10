Erakondade reitingute rekordid Järvamaal purunevad: jätkub EKRE kiire langus ja Isamaa tõus

Täna Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti avaldatud iganädalane erakondade toetusreiting näitab, et Järva- ja Viljandimaal on suured käärid kahe konservatiivse erakonna vahel - EKRE on vajunud rekordmadalale ning Isamaa toetus on vastupidiselt rekordkõrge.