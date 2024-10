COVID-19 haigestumine vanemaealiste seas kasvab

"Viimase kahe nädala jooksul on olnud märgata haigestumise kasvutrendi just vanemaealiste seas, kellel on suurem oht vajada COVID-19 tõttu ka haiglaravi," märkis terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenusejuht Julia Geller. "Risk koroonaviirushaiguse raskeks põdemiseks on suurem üle 60aastastel inimestel ning eriti drastiliselt suureneb tõsiste tüsistuste risk 80aastastel ja vanematel."