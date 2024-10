Lähipäevil võib sadada vihma ja lörtsi

Ööl vastu neljapäeva on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi, saju võimalus on suurem saartel ja rannikul. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur ulatub nullist viie soojakraadini, rannikul on kuni 9 kraadi sooja. Neljapäeva päeval Lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Ennelõunal sajab kohati hoovihma, Kirde-Eestis sekka ka lörtsi. Pärastlõunal jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis laieneb üle maa. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, pärastlõunal tugevneb edela- ja lõunatuul 6-12, rannikul puhanguti 17, õhtul kuni 20 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.