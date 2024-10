Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Põhjus, miks tuhanded eestlased on vabatahtlikuks hakanud, on lihtne: riikliku teenuse vähesus. «Eesti pääste ja politsei on nii ära kärbitud, et see on katastroof. Meil on maakonna peale tihti ainult üks patrull­auto, ja maakond on päris suur,» lausus Türi vabatahtliku tuletõrje ühingu eestvedaja ja päästeliidu nõukogu liige Meelis Välimäe.