Kooli tegemised mööduvad hirmu ja lukustatud uste taga

Albu mõisa uksed keerati lukku, et purjus Aleksander ei pääseks koolimajja.

Kevadel kirjutas Järva Teataja loo mõrtsukas Aleksandrist, kes kirjeldas kohtus külmavereliselt, kuidas ta pidi Järva-Jaanis oma joomakaaslasel kõri läbi lõikama kaks korda, sest esimese korra järel too ei surnud ja siis tahtis ta mehe piinad lõpetada. Kohus karistas 2014. aasta sügisel Aleksandrit kümneaastase vangistusega. Eelmise aasta lõpust on Aleksander tegutsenud erinevates Järva valla piirkondades ning hoidnud kogukondasid hirmuvalitsuse all.